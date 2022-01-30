Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 30.01.2022 17:00 ОВЕН Достаточно спокойная и размеренная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот остальным Овнам эти дни могут преподнести проблемы. В отношениях с людьми тоже не все пойдет гладко. Тем не ... подробнее →

Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина 30.01.2022 15:00 По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне ... подробнее →