Польша предложила Украине оборонительное вооружение

31.01.2022 17:00

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет ТАСС . "Мы готовы осуществить передачу в любое ... подробнее →

С 1 февраля в Украине подорожают пластиковые пакеты

31.01.2022 16:00

С 1 февраля за пластиковые пакеты в магазинах покупателям нужно будет платить от 2 до 3 грн, передает "Дом" со ссылкой на постановление Министерства экономики Украины. Минимальные цены на ... подробнее →

На Донбассе боевики ранили жителя Светлодарска

31.01.2022 15:00

Российско-оккупационные войска продолжают совершать коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя. Об этом ... подробнее →

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

31.01.2022 14:00

В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады температуры и обильные осадки в виде снега. К концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 31 января. Так, 31 ... подробнее →

В МВД заявили о задержании группы заговорщиков, готовивших беспорядки с насилием

31.01.2022 13:00

В Киеве задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки с насилием 31 января возле Офиса президента. Они хотели собрать около 5 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщили министр ... подробнее →

В оккупированном Луганске подорожал проезд в маршрутках «Минутка»

31.01.2022 12:00

В Луганске в маршрутных такси «Минутка» подорожал проезд. Теперь за одну поездку приходится платить 45 рублей. Ранее было 35. Об этом пишет телеграм-канал «Журналистика со ... подробнее →

В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)

31.01.2022 11:00

В Мариуполе Донецкой области прошел "Единый стрелковый день" — учения территориальной обороны. Около 100 резервистов, а также военнослужащие Мариупольского отдельного батальона на шести локациях ... подробнее →

Более 100 известных россиян подписали письмо против агрессивных планов РФ

31.01.2022 10:00

В России известные ученые, правозащитники, музыканты и актеры инициировали сбор подписей против войны с Украиной. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января

31.01.2022 09:00

За сутки 30 января в Украине: - зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 865, медработников — 337); - 20 983 человека ... подробнее →

За сутки НВФ дважды нарушили режим тишины на Донбассе

31.01.2022 08:00

За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке. В направлении Станицы Луганской ... подробнее →

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