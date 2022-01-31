В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады температуры и обильные осадки в виде снега. К концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 31 января. Так, 31 ... подробнее →

Российско-оккупационные войска продолжают совершать коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя. Об этом ... подробнее →

С 1 февраля за пластиковые пакеты в магазинах покупателям нужно будет платить от 2 до 3 грн, передает "Дом" со ссылкой на постановление Министерства экономики Украины. Минимальные цены на ... подробнее →

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет ТАСС . "Мы готовы осуществить передачу в любое ... подробнее →

В МВД заявили о задержании группы заговорщиков, готовивших беспорядки с насилием 31.01.2022 13:00 В Киеве задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки с насилием 31 января возле Офиса президента. Они хотели собрать около 5 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщили министр ... подробнее →