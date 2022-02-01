В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов

01.02.2022 17:00

Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. Подозрительные предметы были ... подробнее →

В ОРДО с 10 февраля вводятся новые антиковидные ограничения

01.02.2022 16:00

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ОРДО будет осуществляться  только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в "указе" так называемого ... подробнее →

В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням

01.02.2022 15:00

Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года. Согласно "документу" действие режима комендантского часа ... подробнее →

В оккупированном Донецке заминировали райадминистрацию

01.02.2022 14:00

Анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района Донецка поступила сегодня. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Поступила анонимная информация о минировании здания ... подробнее →

Делегация Европарламента посетила Мариуполь

01.02.2022 13:00

Девять членов Европарламента прибыли в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили военную часть и торговый порт. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Глава делегации, ... подробнее →

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

01.02.2022 12:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ . "Этот указ ... подробнее →

Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї

01.02.2022 11:00

Все більше урядовців, політиків та спортсменів закликають бойкотувати Олімпіаду в Китаї через порушення прав людини в КНР.  До США приєдналися Велика Британія, Канада та інші країни. І хоча їхні ... подробнее →

В ОРДО обязали вакцинировать "бюджетников" до 20 февраля

01.02.2022 10:00

Оккупационная "ДНР" обязала вакцинировать от COVID-19 не менее 90% работников "бюджетной" сферы. Об этом говорится в "указе" главаря оккупантов Дениса Пушилина. Согласно "документу", иммунизацию ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля

01.02.2022 09:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 ... подробнее →

Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель

01.02.2022 08:00

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке. "В направлении Светлодарска ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх