В ОРДО "заминировали" десятки школ02.02.2022 16:00
Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке "ДНР" территории. Об этом заявили в "администрациях" городов при "ДНР". С утра в Донецке ... подробнее →
Кабмин расширил программу еПоддержка02.02.2022 15:00
Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA . Они предусматривают выплату по 1000 грн не только ... подробнее →
Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне (ВИДЕО)02.02.2022 14:00
В Гайдарах под Харьковом на биологической станции Харьковского университета имени Каразина сегодня, 2 февраля, сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Видео опубликовано на Facebоok-странице ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля02.02.2022 12:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это второй показатель за все время пандемии, сообщает Минздрав в среду, 2 февраля. Среди новых ... подробнее →
В ОРЛО снова ввели комендантский час02.02.2022 11:00
Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник принял решение о возобновлении действия комендантского часа с 1 февраля, сообщают местные СМИ. Ранее действие режима ... подробнее →
Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве02.02.2022 10:00
Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве 1 февраля 2022 года для обсуждения российской враждебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ОП. Премьер-министр отметил непреклонную ... подробнее →
Россия и Беларусь начали совместные военные учения02.02.2022 09:00
В Беларуси стартовал первый этап проверки сил реагирования Союзного государства Союзная решимость-2022, во время которого российские и белорусские военнослужащие отработают элементы обороны и борьбы с ... подробнее →
На Донбассе за сутки два обстрела, потерь нет02.02.2022 08:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →
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