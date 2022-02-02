В ОРДО "заминировали" десятки школ 02.02.2022 16:00 Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке "ДНР" территории. Об этом заявили в "администрациях" городов при "ДНР". С утра в Донецке ... подробнее →

Кабмин расширил программу еПоддержка 02.02.2022 15:00 Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA . Они предусматривают выплату по 1000 грн не только ... подробнее →