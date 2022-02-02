В ОРДО "заминировали" десятки школ

02.02.2022 16:00

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке "ДНР" территории. Об этом заявили в "администрациях" городов при "ДНР". С утра в Донецке ... подробнее →

Кабмин расширил программу еПоддержка

02.02.2022 15:00

Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA . Они предусматривают выплату по 1000 грн не только ... подробнее →

Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне (ВИДЕО)

02.02.2022 14:00

В Гайдарах под Харьковом на биологической станции Харьковского университета имени Каразина сегодня, 2 февраля, сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Видео опубликовано на Facebоok-странице ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

02.02.2022 12:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это второй показатель за все время пандемии, сообщает Минздрав в среду, 2 февраля. Среди новых ... подробнее →

В ОРЛО снова ввели комендантский час

02.02.2022 11:00

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник принял решение о возобновлении действия комендантского часа с 1 февраля, сообщают местные СМИ. Ранее действие режима ... подробнее →

Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

02.02.2022 10:00

Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве 1 февраля 2022 года для обсуждения российской враждебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ОП. Премьер-министр отметил непреклонную ... подробнее →

Россия и Беларусь начали совместные военные учения

02.02.2022 09:00

В Беларуси стартовал первый этап проверки сил реагирования Союзного государства Союзная решимость-2022, во время которого российские и белорусские военнослужащие отработают элементы обороны и борьбы с ... подробнее →

На Донбассе за сутки два обстрела, потерь нет

02.02.2022 08:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх