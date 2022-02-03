Сегодня в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Об этом сообщает Экономическая правда . Проблемы начались в четверг около 9 утра. При попытке вызова абоненту сообщалось, что на его ... подробнее →

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Киев, чтобы встретиться с коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Зеркало недели . Сегодня Украина и Турция должны подписать соглашение о зоне свободной ... подробнее →

Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности относительно заявлений оккупационной власти о якобы введении ограничений выезда за границу ... подробнее →

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля 03.02.2022 13:00 В Украине за минувшие сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля. Прежний рекорд был ... подробнее →

Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину 03.02.2022 11:00 Киев провел операцию по серии ложных минирований в ОРДО для повышения градуса напряженности в Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Выводы технических специалистов ... подробнее →