Лицензионное онлайн казино Космолот

03.02.2022 17:00

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В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев

03.02.2022 16:00

Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности относительно заявлений оккупационной власти о якобы введении ограничений выезда за границу ... подробнее →

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину

03.02.2022 15:00

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Киев, чтобы встретиться с коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Зеркало недели . Сегодня Украина и Турция должны подписать соглашение о зоне свободной ... подробнее →

В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой

03.02.2022 14:00

Сегодня в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Об этом сообщает Экономическая правда . Проблемы начались в четверг около 9 утра. При попытке вызова абоненту сообщалось, что на его ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

03.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля. Прежний рекорд был ... подробнее →

В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы

03.02.2022 12:00

Два человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом возле села Мануйловка на востоке ОРДО. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →

Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину

03.02.2022 11:00

Киев провел операцию по серии ложных минирований в ОРДО для повышения градуса напряженности в Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Выводы технических специалистов ... подробнее →

ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс

03.02.2022 10:30

Игорный бизнес в Беларуси полностью легален. Законодательство РБ не запрещает онлайн казино, ставки на спорт и другие азартные игры, но ставит определенное условие – клуб должен иметь лицензию. ... подробнее →

Кабмин расширил возможности получателей льготной ипотеки для ВПЛ

03.02.2022 10:00

Правительство усовершенствовало порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц и таким образом расширило возможности переселенцев в поиске объекта недвижимости, ... подробнее →

СБУ задержала на Луганщине боевика "ЛНР"

03.02.2022 09:00

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

03.02.2022 08:00

Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 ... подробнее →

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