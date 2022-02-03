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В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев03.02.2022 16:00
Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности относительно заявлений оккупационной власти о якобы введении ограничений выезда за границу ... подробнее →
Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину03.02.2022 15:00
Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Киев, чтобы встретиться с коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Зеркало недели . Сегодня Украина и Турция должны подписать соглашение о зоне свободной ... подробнее →
В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой03.02.2022 14:00
Сегодня в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой. Об этом сообщает Экономическая правда . Проблемы начались в четверг около 9 утра. При попытке вызова абоненту сообщалось, что на его ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля03.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля. Прежний рекорд был ... подробнее →
В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы03.02.2022 12:00
Два человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом возле села Мануйловка на востоке ОРДО. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →
Пушилин обвинил в массовом «минировании» зданий в ОРДО Украину03.02.2022 11:00
Киев провел операцию по серии ложных минирований в ОРДО для повышения градуса напряженности в Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Выводы технических специалистов ... подробнее →
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Игорный бизнес в Беларуси полностью легален. Законодательство РБ не запрещает онлайн казино, ставки на спорт и другие азартные игры, но ставит определенное условие – клуб должен иметь лицензию. ... подробнее →
Кабмин расширил возможности получателей льготной ипотеки для ВПЛ03.02.2022 10:00
Правительство усовершенствовало порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц и таким образом расширило возможности переселенцев в поиске объекта недвижимости, ... подробнее →
СБУ задержала на Луганщине боевика "ЛНР"03.02.2022 09:00
Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на ... подробнее →
Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ03.02.2022 08:00
Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 ... подробнее →
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