В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр" 04.02.2022 15:00 Как стало известно, в Славянске ООО «ЕПІЦЕНТР К» оформило право аренды на земельный участок площадью 1,87 га по улице Лозановича, 5. Об этом сообщает Карачун . Речь идет о земельном ... подробнее →