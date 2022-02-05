В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G 05.02.2022 15:00 Мобильная связь 4-го поколения, сеть LTE, стала доступна абонентам оккупированного Алчевска. Об этом сообщили в "Луганской телефонной компании". Связь 4G пока работает в тестовом режиме. ... подробнее →

В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов 05.02.2022 13:00 В одном из домов города Красногоровка, что на Донетчине, обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. «В ходе проверки ... подробнее →