Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

06.02.2022 17:00

ОВЕН Ответственная и сложная неделя для Овнов апреля. Не исключено, что в эти дни из-за какой-нибудь промашки доверие к вам может оказаться сильно подорванным. Это касается и деловой, и личной жизни. ... подробнее →

Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов

06.02.2022 15:00

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу ... подробнее →

Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19

06.02.2022 13:00

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля

06.02.2022 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 27 851 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 6 февраля. Среди новых ... подробнее →

В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США

06.02.2022 10:00

В Украину 5 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью США, доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза ... подробнее →

Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе

06.02.2022 09:00

За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вутренней сводке в ... подробнее →

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