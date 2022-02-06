Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля06.02.2022 17:00
ОВЕН Ответственная и сложная неделя для Овнов апреля. Не исключено, что в эти дни из-за какой-нибудь промашки доверие к вам может оказаться сильно подорванным. Это касается и деловой, и личной жизни. ... подробнее →
Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов06.02.2022 15:00
Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу ... подробнее →
Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-1906.02.2022 13:00
Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля06.02.2022 11:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 27 851 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 6 февраля. Среди новых ... подробнее →
В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США06.02.2022 10:00
В Украину 5 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью США, доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза ... подробнее →
Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе06.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вутренней сводке в ... подробнее →
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