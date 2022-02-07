Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс

07.02.2022 17:00

Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в ... подробнее →

В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"

07.02.2022 16:00

В минувшие выходные в Мариуполе состоялась презентация документального фильма "Авдеевка. Выстоять" о военных событиях на Донбассе, сообщает Бойове Братерство України . Картина была снята по ... подробнее →

На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"

07.02.2022 15:00

Правоохранители разоблачили в Донецкой области женщину, которая шпионила за украинскими военными в интересах сепаратистов "ДНР". Об том сообщает областная прокуратура в понедельник, 7 февраля. ... подробнее →

В ОРДО назвали основные статьи экспорта

07.02.2022 14:00

Уголь, кокс и металлопрокат заняли 90% структуры экспорта ОРДО по итогам января-ноября прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства доходов и сборов ДНР". Отмечается, что 73% товаров ... подробнее →

В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии

07.02.2022 13:00

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом, сообщает Цензор.НЕТ . "Совместная поездка ... подробнее →

На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ

07.02.2022 12:00

Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом" . Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали ... подробнее →

Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США

07.02.2022 11:00

Донецкий национальный технический университет в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» начал создание «Акселератора молодежных инноваций». Об этом ... подробнее →

В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины

07.02.2022 10:00

В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ. Об этом сообщает DW . В Мюнхене на центральную площадь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля

07.02.2022 09:00

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано более 23 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем накануне, однако число умерших выросло до 115. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает ... подробнее →

На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки

07.02.2022 08:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, однако силы ООС не понесли потерь. Об этом утром в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. В частности, в ... подробнее →

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