Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс07.02.2022 17:00
Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в ... подробнее →
В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"07.02.2022 16:00
В минувшие выходные в Мариуполе состоялась презентация документального фильма "Авдеевка. Выстоять" о военных событиях на Донбассе, сообщает Бойове Братерство України . Картина была снята по ... подробнее →
На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"07.02.2022 15:00
Правоохранители разоблачили в Донецкой области женщину, которая шпионила за украинскими военными в интересах сепаратистов "ДНР". Об том сообщает областная прокуратура в понедельник, 7 февраля. ... подробнее →
В ОРДО назвали основные статьи экспорта07.02.2022 14:00
Уголь, кокс и металлопрокат заняли 90% структуры экспорта ОРДО по итогам января-ноября прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства доходов и сборов ДНР". Отмечается, что 73% товаров ... подробнее →
В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии07.02.2022 13:00
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом, сообщает Цензор.НЕТ . "Совместная поездка ... подробнее →
На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ07.02.2022 12:00
Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом" . Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали ... подробнее →
Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США07.02.2022 11:00
Донецкий национальный технический университет в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» начал создание «Акселератора молодежных инноваций». Об этом ... подробнее →
В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины07.02.2022 10:00
В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ. Об этом сообщает DW . В Мюнхене на центральную площадь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля07.02.2022 09:00
В Украине за минувшие сутки было зафиксировано более 23 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем накануне, однако число умерших выросло до 115. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает ... подробнее →
На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки07.02.2022 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, однако силы ООС не понесли потерь. Об этом утром в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. В частности, в ... подробнее →
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