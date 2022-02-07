Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс 07.02.2022 17:00 Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в ... подробнее →

В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять" 07.02.2022 16:00 В минувшие выходные в Мариуполе состоялась презентация документального фильма "Авдеевка. Выстоять" о военных событиях на Донбассе, сообщает Бойове Братерство України . Картина была снята по ... подробнее →

На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР" 07.02.2022 15:00 Правоохранители разоблачили в Донецкой области женщину, которая шпионила за украинскими военными в интересах сепаратистов "ДНР". Об том сообщает областная прокуратура в понедельник, 7 февраля. ... подробнее →