Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе08.02.2022 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля, обсудил мирный процесс урегулирования на Донбассе. "У нас общее с президентом Франции ... подробнее →
В "Дие" появилась функция онлайн-опросов08.02.2022 16:00
В приложении "Дия" появилась новая услуга – онлайн-опросы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Diia Summit 2022 в Киеве. "В "Дие" запускается услуга "опрос" – ... подробнее →
На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»08.02.2022 15:00
Сегодня утром в районе МАПП "Червонопартизанск" произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим в ОРЛО из аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". В сообщении ... подробнее →
В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом08.02.2022 14:00
Медики ОРДО за минувшие сутки диагностировали 2414 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в местном "минздраве". Отмечается, что у 2409 человек вирус диагностирован ... подробнее →
Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны08.02.2022 13:00
Весной украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых функций приложения Дия, сообщает ... подробнее →
Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля08.02.2022 12:00
Сто десять человек и 16 транспортных средств прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 февраля. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля08.02.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки было обнаружено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 255 человек, что более чем вдвое выше смертности предыдущего дня. Об этом во вторник, 8 ... подробнее →
Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса08.02.2022 10:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Фондом генерального секретаря ООН по развитию мира дали старт проекту "Привлечение молодежи с востока ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный08.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС. "Позиции защитников Южного, ... подробнее →
Путин после переговоров с Макроном пригрозил НАТО ядерным оружием08.02.2022 08:00
Если Украина станет членом НАТО и попытается вернуть Крым, страны Европы будут втянуты в войну с Россией, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Эмманюэлем Макроном, отвечая на ... подробнее →
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