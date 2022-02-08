Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе

08.02.2022 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля, обсудил мирный процесс урегулирования на Донбассе. "У нас общее с президентом Франции ... подробнее →

В "Дие" появилась функция онлайн-опросов

08.02.2022 16:00

В приложении "Дия" появилась новая услуга – онлайн-опросы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Diia Summit 2022 в Киеве. "В "Дие" запускается услуга "опрос" – ... подробнее →

На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»

08.02.2022 15:00

Сегодня утром в районе МАПП "Червонопартизанск" произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим в ОРЛО из аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". В сообщении ... подробнее →

В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом

08.02.2022 14:00

Медики ОРДО за минувшие сутки диагностировали 2414 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в местном "минздраве". Отмечается, что у 2409 человек вирус диагностирован ... подробнее →

Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны

08.02.2022 13:00

Весной украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых функций приложения Дия, сообщает ... подробнее →

Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля

08.02.2022 12:00

Сто десять человек и 16 транспортных средств прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 февраля. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

08.02.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки было обнаружено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 255 человек, что более чем вдвое выше смертности предыдущего дня. Об этом во вторник, 8 ... подробнее →

Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса

08.02.2022 10:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Фондом генерального секретаря ООН по развитию мира дали старт проекту "Привлечение молодежи с востока ... подробнее →

Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный

08.02.2022 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС. "Позиции защитников Южного, ... подробнее →

Путин после переговоров с Макроном пригрозил НАТО ядерным оружием

08.02.2022 08:00

Если Украина станет членом НАТО и попытается вернуть Крым, страны Европы будут втянуты в войну с Россией, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Эмманюэлем Макроном, отвечая на ... подробнее →

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