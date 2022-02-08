Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе08.02.2022 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля, обсудил мирный процесс урегулирования на Донбассе. "У нас общее с президентом Франции ... подробнее →
В "Дие" появилась функция онлайн-опросов08.02.2022 16:00
В приложении "Дия" появилась новая услуга – онлайн-опросы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Diia Summit 2022 в Киеве. "В "Дие" запускается услуга "опрос" – ... подробнее →
На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»08.02.2022 15:00
Сегодня утром в районе МАПП "Червонопартизанск" произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим в ОРЛО из аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". В сообщении ... подробнее →
В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом08.02.2022 14:00
Медики ОРДО за минувшие сутки диагностировали 2414 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в местном "минздраве". Отмечается, что у 2409 человек вирус диагностирован ... подробнее →
Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны08.02.2022 13:00
Весной украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых функций приложения Дия, сообщает ... подробнее →
Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля08.02.2022 12:00
Сто десять человек и 16 транспортных средств прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 февраля. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля08.02.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки было обнаружено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 255 человек, что более чем вдвое выше смертности предыдущего дня. Об этом во вторник, 8 ... подробнее →
Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса08.02.2022 10:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Фондом генерального секретаря ООН по развитию мира дали старт проекту "Привлечение молодежи с востока ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный08.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС. "Позиции защитников Южного, ... подробнее →
Путин после переговоров с Макроном пригрозил НАТО ядерным оружием08.02.2022 08:00
Если Украина станет членом НАТО и попытается вернуть Крым, страны Европы будут втянуты в войну с Россией, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Эмманюэлем Макроном, отвечая на ... подробнее →
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"15:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках14:00
- В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел