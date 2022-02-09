В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове 09.02.2022 17:00 СНБО соберется на заседание 11 февраля в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля. "Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное ... подробнее →

Кабмин дополнил программу єПідтримка 09.02.2022 15:00 Правительство Украины на заседании в среду, 9 февраля, приняло ряд решений по программе еПоддержка, сообщает Корреспондент.net . Так, срок использования тысячи гривен, выделяемой за вакцинацию от ... подробнее →