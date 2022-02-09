В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове09.02.2022 17:00
СНБО соберется на заседание 11 февраля в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля. "Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное ... подробнее →
Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят в красную зону карантина09.02.2022 16:00
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 8 февраля, приняла решение о ввведении красного уровня эпидемической опасности ... подробнее →
Кабмин дополнил программу єПідтримка09.02.2022 15:00
Правительство Украины на заседании в среду, 9 февраля, приняло ряд решений по программе еПоддержка, сообщает Корреспондент.net . Так, срок использования тысячи гривен, выделяемой за вакцинацию от ... подробнее →
На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием09.02.2022 14:00
На Донбассе сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами во время проведения контрдиверсионных учений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По предварительным данным, тайник обустроили ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля09.02.2022 13:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два ... подробнее →
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь09.02.2022 12:00
Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Символический ключ вручили украинской делегации на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает ... подробнее →
На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона09.02.2022 11:00
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приняли участие в торжественном открытии ... подробнее →
Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино09.02.2022 10:00
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетили Широкино Донецкой области. Об этом Джапарова написала в Твиттере . ... подробнее →
В районе проведения ООС три обстрела за сутки, без потерь09.02.2022 09:00
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате ... подробнее →
В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"09.02.2022 08:00
В Станице Луганской контрразведка СБУ задержала экс-замкомандира группировки сепаратистов. Об этом сообщает СБУ во вторник, 8 февраля. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской ... подробнее →
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-1917:00
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля14:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"09:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих