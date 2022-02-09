В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове

09.02.2022 17:00

СНБО соберется на заседание 11 февраля в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля. "Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное ... подробнее →

Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят в красную зону карантина

09.02.2022 16:00

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 8 февраля, приняла решение о ввведении красного уровня эпидемической опасности ... подробнее →

Кабмин дополнил программу єПідтримка

09.02.2022 15:00

Правительство Украины на заседании в среду, 9 февраля, приняло ряд решений по программе еПоддержка, сообщает Корреспондент.net . Так, срок использования тысячи гривен, выделяемой за вакцинацию от ... подробнее →

На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием

09.02.2022 14:00

На Донбассе сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами во время проведения контрдиверсионных учений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По предварительным данным, тайник обустроили ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два ... подробнее →

Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь

09.02.2022 12:00

Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Символический ключ вручили украинской делегации на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает ... подробнее →

На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона

09.02.2022 11:00

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приняли участие в торжественном открытии ... подробнее →

Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино

09.02.2022 10:00

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетили Широкино Донецкой области. Об этом Джапарова написала в Твиттере . ... подробнее →

В районе проведения ООС три обстрела за сутки, без потерь

09.02.2022 09:00

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате ... подробнее →

В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"

09.02.2022 08:00

В Станице Луганской контрразведка СБУ задержала экс-замкомандира группировки сепаратистов. Об этом сообщает СБУ во вторник, 8 февраля. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской ... подробнее →

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