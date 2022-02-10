Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе под предлогом проведения военно-морских ... подробнее →

Для большинства украинцев начало года выдалось тревожным. Каждый день новости пестрят подробностями возможного полномасштабного российского вторжения. По данным Минобороны, Россия стянула у границ ... подробнее →

В ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова сообщила, что все детские сады переведены на карантин, передает "ZI.ua" . Дистанционное обучение для ... подробнее →

В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад. "Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля 10.02.2022 13:00 В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 694 человек, что превышает показатель вчерашнего дня. Также увеличилось количество летальных исходов – с 240 до 280. Об этом в четверг, 10 ... подробнее →

ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента 10.02.2022 12:00 ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом ... подробнее →

Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС 10.02.2022 11:00 Представители ведущих иностранных СМИ побывали в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС . Среди участников делегации были корреспонденты Agence France-Presse, ... подробнее →