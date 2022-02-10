В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года

10.02.2022 17:00

В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад. "Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме ... подробнее →

В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин

10.02.2022 16:00

В ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова сообщила, что все детские сады переведены на карантин, передает "ZI.ua" . Дистанционное обучение для ... подробнее →

Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?

10.02.2022 15:00

Для большинства украинцев начало года выдалось тревожным. Каждый день новости пестрят подробностями возможного полномасштабного российского вторжения. По данным Минобороны, Россия стянула у границ ... подробнее →

Украина выразила протест РФ в связи с блокированием судоходства в Черном и Азовском морях

10.02.2022 14:00

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе под предлогом проведения военно-морских ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

10.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 694 человек, что превышает показатель вчерашнего дня. Также увеличилось количество летальных исходов – с 240 до 280. Об этом в четверг, 10 ... подробнее →

ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента

10.02.2022 12:00

ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом ... подробнее →

Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС

10.02.2022 11:00

Представители ведущих иностранных СМИ побывали в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС . Среди участников делегации были корреспонденты Agence France-Presse, ... подробнее →

На Донбассе один обстрел за сутки

10.02.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. У ВСУ сутки прошли без потерь. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. "Недалеко от Водяного ... подробнее →

В ОП озвучили цели на сегодняшних переговорах советников «нормандии»

10.02.2022 09:00

Представители Киева на переговорах советников «нормандского формата» в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на ... подробнее →

Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ

10.02.2022 08:00

Представители "ЛДНР" отказались от предложения Украины открыть КПВВ на Донбассе, требуя прямых контактов санитарных врачей из ОРДЛО и из подконтрольных Киеву регионов якобы из-за коронавируса. Об этом ... подробнее →

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