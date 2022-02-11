Современное украинское кино, о котором говорит мир 11.02.2022 17:00 В конце января сразу две украинские ленты получили награды на престижном международном кинофестивале «Санденс» в США. Оба фильма были созданы при финансовой поддержке Госкино и в ... подробнее →

Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину 11.02.2022 16:00 Премьер-министры Украины и Литвы Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните отправились в Луганскую область. "Визиты наших международных партнеров на Восток Украины - это мощный сигнал поддержки нашего ... подробнее →

Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове 11.02.2022 15:00 Сегодня в 15:30 состоится выездное заседание СНБО в Харькове, сообщает РБК-Украина . На нем планируют рассмотреть следующие вопросы: - российская блокада Черного и Азовского морей; - территориальная ... подробнее →