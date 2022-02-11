Современное украинское кино, о котором говорит мир11.02.2022 17:00
В конце января сразу две украинские ленты получили награды на престижном международном кинофестивале «Санденс» в США. Оба фильма были созданы при финансовой поддержке Госкино и в ... подробнее →
Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину11.02.2022 16:00
Премьер-министры Украины и Литвы Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните отправились в Луганскую область. "Визиты наших международных партнеров на Восток Украины - это мощный сигнал поддержки нашего ... подробнее →
Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове11.02.2022 15:00
Сегодня в 15:30 состоится выездное заседание СНБО в Харькове, сообщает РБК-Украина . На нем планируют рассмотреть следующие вопросы: - российская блокада Черного и Азовского морей; - территориальная ... подробнее →
В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях11.02.2022 14:00
В оккупированном Донецке вступили в силу ограничения на посещение людных мест без медсправки о вакцинации от коронавирусной инфекции или ПЦР-теста. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля11.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве . "За сутки 10 февраля в Украине ... подробнее →
Студентов ОРДО перевели на дистанционку11.02.2022 12:00
В отдельных районах Донецкой области студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования с пятницы, 11 февраля, перешли на дистанционное обучение. Соответствующие "приказы" издало ... подробнее →
Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11.02.2022 11:00
Сепаратисты на Донбассе в течение минувших суток восемь раз нарушили режим тишины, однако украинские военные не пострадали. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС. В ... подробнее →
РФ отменила блокирование Азовского моря11.02.2022 10:00
Российская сторона отменила запланированное блокирование Азовского моря, где собиралась проводить военные учения. Тем не менее Россия по-прежнему планирует блокировать Черное море. Об этом сообщил в ... подробнее →
Байден призвал граждан США покинуть Украину11.02.2022 09:00
Президент США Джо Байден обратился к соотечественникам в Украине и призвал их покинуть страну из-за угрозы вторжения России. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News . ... подробнее →
Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии11.02.2022 08:00
Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции, завершились в Берлине, сообщает Корреспондент.net . Они продлились почти девять часов. ... подробнее →
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