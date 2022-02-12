Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская 12.02.2022 17:00 Сегодня с рабочим визитом КПВВ Станица Луганская посетил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. Основное внимание в ходе визита уделялось порядку пропуска ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля 12.02.2022 13:00 За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 38 212 человек, 265 скончались. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 ... подробнее →