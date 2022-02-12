Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская

12.02.2022 17:00

Сегодня с рабочим визитом КПВВ Станица Луганская посетил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. Основное внимание в ходе визита уделялось порядку пропуска ... подробнее →

11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек

12.02.2022 15:00

Почти 350 человек воспользовались гуманитарным коридором Еленовка - Новороицкое 11 февраля. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР». На территорию Донецкой области, подконтрольную ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля

12.02.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 38 212 человек, 265 скончались. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 ... подробнее →

Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена

12.02.2022 11:00

По сообщению Кремля, сегодня состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по ... подробнее →

На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный

12.02.2022 10:00

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →

СНБО ввел санкции против телеканала НАШ

12.02.2022 09:00

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Соответствующий указ №52/2022 подписал Президент ... подробнее →

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