Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская12.02.2022 17:00
Сегодня с рабочим визитом КПВВ Станица Луганская посетил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. Основное внимание в ходе визита уделялось порядку пропуска ... подробнее →
11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек12.02.2022 15:00
Почти 350 человек воспользовались гуманитарным коридором Еленовка - Новороицкое 11 февраля. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР». На территорию Донецкой области, подконтрольную ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля12.02.2022 13:00
За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 38 212 человек, 265 скончались. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 ... подробнее →
Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена12.02.2022 11:00
По сообщению Кремля, сегодня состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по ... подробнее →
На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный12.02.2022 10:00
Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →
СНБО ввел санкции против телеканала НАШ12.02.2022 09:00
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Соответствующий указ №52/2022 подписал Президент ... подробнее →
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