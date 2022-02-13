Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 13.02.2022 17:00 ОВЕН Для Овнов первой декады апреля эта неделя не подходит для решительных действий. Зато, поразмыслив, почему вам с кем-то легко, а на кого-то не хочется смотреть, вы осознаете, как превратить ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля 13.02.2022 15:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает ... подробнее →

Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО) 13.02.2022 13:00 На международном конкурсе Евровидение-2022, который в этом году состоится в итальянскому Турине, Украину представит исполнительница Alina Pash. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося ... подробнее →