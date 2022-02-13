Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля13.02.2022 17:00
ОВЕН Для Овнов первой декады апреля эта неделя не подходит для решительных действий. Зато, поразмыслив, почему вам с кем-то легко, а на кого-то не хочется смотреть, вы осознаете, как превратить ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля13.02.2022 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает ... подробнее →
Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2022 (ВИДЕО)13.02.2022 13:00
На международном конкурсе Евровидение-2022, который в этом году состоится в итальянскому Турине, Украину представит исполнительница Alina Pash. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося ... подробнее →
За сутки в ООС четыре обстрела13.02.2022 11:00
На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Обединенных ... подробнее →
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе13.02.2022 10:00
В Луганской области произошел взрыв в одном из кафе в поселке Станица Луганская. В результате инцидента пострадали 12 человек, сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля. "В 17:46 в ... подробнее →
Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина13.02.2022 09:00
В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о готовности Запада реагировать быстрыми, суровыми и решительными действиями на любую агрессию со ... подробнее →
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