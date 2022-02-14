Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев

14.02.2022 17:00

Завтра, 15 февраля,  150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Госмолодежьжилье . Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь . Напомним, что в ... подробнее →

Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма

14.02.2022 16:00

Министерство внутренних дел Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский. "300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и ... подробнее →

В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами

14.02.2022 15:00

В городе Краматорск Донецкой области проходят военные учения с использованием стрелкового оружия. Об этом сообщает отдел информполитики Краматорского городского совета в понедельник, 14 февраля. ... подробнее →

Шольц впервые прибыл в Украину

14.02.2022 14:00

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, впервые прибыл с визитом в Украину, сообщает Офис Президента Украины . В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Завтра ... подробнее →

"COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания

14.02.2022 13:00

С 14 февраля украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". Среди перечня изданий широкий выбор популярных ... подробнее →

Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую

14.02.2022 12:00

Жители Донецка поделились опытом поездки в Украину через Станицу Луганскую. Об этом сообщает Telegram-канал @blokpostdonbasschanel . "На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля

14.02.2022 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано традиционное для выходных снижение суточного прироста COVID-19. За день было подтверждено 16 993 новых случаев. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила ... подробнее →

На Донбассе шесть обстрелов за сутки

14.02.2022 10:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Украинские военные не понесли потерь. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС В частности, у ... подробнее →

На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе

14.02.2022 09:00

Двое военнослужащих ВС Украины 13 февраля "устроили стрельбу из закрепленного оружия" в кафе в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной ... подробнее →

Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину

14.02.2022 08:00

Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в воскресенье, 13 февраля. ... подробнее →

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