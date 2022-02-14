Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, впервые прибыл с визитом в Украину, сообщает Офис Президента Украины . В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Завтра ... подробнее →

В городе Краматорск Донецкой области проходят военные учения с использованием стрелкового оружия. Об этом сообщает отдел информполитики Краматорского городского совета в понедельник, 14 февраля. ... подробнее →

Министерство внутренних дел Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский. "300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и ... подробнее →

Завтра, 15 февраля, 150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Госмолодежьжилье . Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь . Напомним, что в ... подробнее →

"COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания 14.02.2022 13:00 С 14 февраля украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". Среди перечня изданий широкий выбор популярных ... подробнее →

Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую 14.02.2022 12:00 Жители Донецка поделились опытом поездки в Украину через Станицу Луганскую. Об этом сообщает Telegram-канал @blokpostdonbasschanel . "На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля 14.02.2022 11:00 За минувшие сутки в Украине зафиксировано традиционное для выходных снижение суточного прироста COVID-19. За день было подтверждено 16 993 новых случаев. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила ... подробнее →