Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев14.02.2022 17:00
Завтра, 15 февраля, 150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Госмолодежьжилье . Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь . Напомним, что в ... подробнее →
Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма14.02.2022 16:00
Министерство внутренних дел Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский. "300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и ... подробнее →
В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами14.02.2022 15:00
В городе Краматорск Донецкой области проходят военные учения с использованием стрелкового оружия. Об этом сообщает отдел информполитики Краматорского городского совета в понедельник, 14 февраля. ... подробнее →
Шольц впервые прибыл в Украину14.02.2022 14:00
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, впервые прибыл с визитом в Украину, сообщает Офис Президента Украины . В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Завтра ... подробнее →
"COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания14.02.2022 13:00
С 14 февраля украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". Среди перечня изданий широкий выбор популярных ... подробнее →
Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую14.02.2022 12:00
Жители Донецка поделились опытом поездки в Украину через Станицу Луганскую. Об этом сообщает Telegram-канал @blokpostdonbasschanel . "На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля14.02.2022 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано традиционное для выходных снижение суточного прироста COVID-19. За день было подтверждено 16 993 новых случаев. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила ... подробнее →
На Донбассе шесть обстрелов за сутки14.02.2022 10:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Украинские военные не понесли потерь. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС В частности, у ... подробнее →
На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе14.02.2022 09:00
Двое военнослужащих ВС Украины 13 февраля "устроили стрельбу из закрепленного оружия" в кафе в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной ... подробнее →
Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину14.02.2022 08:00
Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в воскресенье, 13 февраля. ... подробнее →
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