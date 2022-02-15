На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы15.02.2022 17:00
На контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чонгар с понедельника, 14 февраля, начали курсировать специальные бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Сообщается, что ... подробнее →
Пушилин сменил "мэра" Макеевки15.02.2022 16:00
После ареста "мэра" оккупированной Макеевки Сергея Голощапова новым "главой администрации" города станет "чиновник" из оккупированного Крыма Владислав Ключаров. Соответствующий "указ" главаря "ДНР" ... подробнее →
Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15.02.2022 15:00
Издание The Times опубликовало на первой полосе материал о подготовке Украины к возможному вторжению России, сообщает Цензор.НЕТ . Передовицу проиллюстрировали фотографией 79-летней украинской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля15.02.2022 14:00
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает Минздрав ... подробнее →
Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"15.02.2022 13:00
Госдума России во вторник, 15 февраля, 361 голосом приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает ТАСС . В МИД Украины ... подробнее →
YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»15.02.2022 12:00
Ресурс оккупантов ОРДО «Первый республиканский» попал под удаление из YouTube. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. Он больше не отображаются при поиске в YouTube. При заходе по ссылке ... подробнее →
В Харьковской области начинаются масштабные контрдиверсионные учения15.02.2022 11:00
С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области. Тренировки будут проходить до ... подробнее →
Зеленский объявил 16 февраля Днём единения Украины (ВИДЕО)15.02.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент. "В этот день мы вывесим ... подробнее →
СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины15.02.2022 09:00
Стали известны фамилии 23 народных депутатов, находящихся за пределами Украины по состоянию на 12-00 14 февраля. Список опубликовало издание "Украинская правда" . Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых15.02.2022 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС. "В результате действий врага ... подробнее →
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