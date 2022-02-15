На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы

15.02.2022 17:00

На контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чонгар с понедельника, 14 февраля, начали курсировать специальные бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Сообщается, что ... подробнее →

Пушилин сменил "мэра" Макеевки

15.02.2022 16:00

После ареста "мэра" оккупированной Макеевки Сергея Голощапова новым "главой администрации" города станет "чиновник" из оккупированного Крыма Владислав Ключаров. Соответствующий "указ" главаря "ДНР" ... подробнее →

Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times

15.02.2022 15:00

Издание The Times опубликовало на первой полосе материал о подготовке Украины к возможному вторжению России, сообщает Цензор.НЕТ . Передовицу проиллюстрировали фотографией 79-летней украинской ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2022 14:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает Минздрав ... подробнее →

Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"

15.02.2022 13:00

Госдума России во вторник, 15 февраля, 361 голосом приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает ТАСС . В МИД Украины ... подробнее →

YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»

15.02.2022 12:00

Ресурс оккупантов ОРДО «Первый республиканский» попал под удаление из YouTube. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. Он больше не отображаются при поиске в YouTube. При заходе по ссылке ... подробнее →

В Харьковской области начинаются масштабные контрдиверсионные учения

15.02.2022 11:00

С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области. Тренировки будут проходить до ... подробнее →

Зеленский объявил 16 февраля Днём единения Украины (ВИДЕО)

15.02.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент. "В этот день мы вывесим ... подробнее →

СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины

15.02.2022 09:00

Стали известны фамилии 23 народных депутатов, находящихся за пределами Украины по состоянию на 12-00 14 февраля. Список опубликовало издание "Украинская правда" . Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января ... подробнее →

Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых

15.02.2022 08:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС. "В результате действий врага ... подробнее →

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