В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает Минздрав ... подробнее →

Издание The Times опубликовало на первой полосе материал о подготовке Украины к возможному вторжению России, сообщает Цензор.НЕТ . Передовицу проиллюстрировали фотографией 79-летней украинской ... подробнее →

На контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чонгар с понедельника, 14 февраля, начали курсировать специальные бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Сообщается, что ... подробнее →

Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР" 15.02.2022 13:00 Госдума России во вторник, 15 февраля, 361 голосом приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает ТАСС . В МИД Украины ... подробнее →

YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский» 15.02.2022 12:00 Ресурс оккупантов ОРДО «Первый республиканский» попал под удаление из YouTube. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. Он больше не отображаются при поиске в YouTube. При заходе по ссылке ... подробнее →

В Харьковской области начинаются масштабные контрдиверсионные учения 15.02.2022 11:00 С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области. Тренировки будут проходить до ... подробнее →