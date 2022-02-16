Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине16.02.2022 17:00
33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на ХХIV зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Укринформ . В суперфинале Абраменко ... подробнее →
Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-202216.02.2022 16:00
Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш отказалась от участия в песенном конкурсе. Об этом она написала в Instagram . По ее словам, сейчас куда важнее "другая война", и несмотря на то, ... подробнее →
В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя16.02.2022 15:30
12 грузовых автомобилей международного гуманитарного конвоя прибыли в ОРЛО через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье-Луганск", который все еще остается закрытым для движения людей и ... подробнее →
С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте16.02.2022 15:00
Проезд в общественном транспорте Горловки с 1 марта подорожает на 4 рубля. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте "администрации" города. "Согласовать повышение тарифа на проезд ... подробнее →
У Путина прокомментировали обращение Госдумы о признании "ЛДНР"16.02.2022 14:00
Признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Россией не коррелируется с минскими соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 16 февраля. "Президент обращение получил, он ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля16.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человека, а умерли - 310. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 ... подробнее →
На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих16.02.2022 12:00
На Авдеевском коксохимическом заводе во время демонтажа железобетонных конструкций погибли двое рабочих. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. «Досудебным расследованием ... подробнее →
Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14116.02.2022 11:00
В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС . "Сегодня на одном из полигонов Донбасса ... подробнее →
Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского16.02.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь. Об этом сообщили в Офисе президента Украины на запрос CNN, передает НВ . Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе ... подробнее →
За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе16.02.2022 09:00
За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке16.02.2022 08:00
Во второй половины дня 15 февраля 2022 года началась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины, сообщает УНН . Первыми кибератаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты ... подробнее →
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