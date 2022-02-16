Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине

16.02.2022 17:00

33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на ХХIV зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Укринформ . В суперфинале Абраменко ... подробнее →

Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022

16.02.2022 16:00

Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш отказалась от участия в песенном конкурсе. Об этом она написала в Instagram . По ее словам, сейчас куда важнее "другая война", и несмотря на то, ... подробнее →

В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя

16.02.2022 15:30

12 грузовых автомобилей международного гуманитарного конвоя прибыли в ОРЛО через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье-Луганск", который все еще остается закрытым для движения людей и ... подробнее →

С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте

16.02.2022 15:00

Проезд в общественном транспорте Горловки с 1 марта подорожает на 4 рубля. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте "администрации" города. "Согласовать повышение тарифа на проезд ... подробнее →

У Путина прокомментировали обращение Госдумы о признании "ЛДНР"

16.02.2022 14:00

Признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Россией не коррелируется с минскими соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 16 февраля. "Президент обращение получил, он ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

16.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человека, а умерли - 310. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает Минздрав Украины . "За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 ... подробнее →

На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих

16.02.2022 12:00

На Авдеевском коксохимическом заводе во время демонтажа железобетонных конструкций погибли двое рабочих. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. «Досудебным расследованием ... подробнее →

Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141

16.02.2022 11:00

В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС . "Сегодня на одном из полигонов Донбасса ... подробнее →

Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского

16.02.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь. Об этом сообщили в Офисе президента Украины на запрос CNN, передает НВ . Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе ... подробнее →

За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе

16.02.2022 09:00

За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими ... подробнее →

Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке

16.02.2022 08:00

Во второй половины дня 15 февраля 2022 года началась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины, сообщает УНН . Первыми кибератаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты ... подробнее →

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