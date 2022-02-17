Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-19

17.02.2022 17:00

По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщили в ... подробнее →

Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны

17.02.2022 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram . "Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. ... подробнее →

Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле

17.02.2022 15:00

От вражеских снарядов на Донетчине сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка поселок Тарамчук, Степное и Сладкое. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Так, в Марьинке осколки долетали до ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

17.02.2022 14:00

В Украине за день подтвердили 33 330 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 4 637 260. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 17 февраля. При этом выздоровел за сутки 27 441 человек (всего ... подробнее →

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области

17.02.2022 13:00

Сегодня, 17 февраля, около 10:30 утра российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС. В результате обстрела были повреждены окна ... подробнее →

В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах

17.02.2022 12:00

Проезд в общественном транспорте Харцызска, Иловайска и Зугрэса подорожает с 1 марта. "Распоряжение" об этом издала подконтрольная группировке "ДНР" "администрация" Харцызска. "Согласовать повышение ... подробнее →

В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад

17.02.2022 11:00

В Станице Луганской от обстрела оккупантов пострадало дошкольное учреждение. Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Пролиска" . "Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого ... подробнее →

Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня

17.02.2022 10:00

За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими ... подробнее →

С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"

17.02.2022 09:00

Из Рахова Закарпатской области в Мариуполь отправился "Поезд единения". Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци". "Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины ... подробнее →

Зеленский провел совещание на Донбассе

17.02.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности сил обороны к отражению вооруженной агрессии РФ. Об этом ... подробнее →

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