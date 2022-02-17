Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-19 17.02.2022 17:00 По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщили в ... подробнее →

Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны 17.02.2022 16:00 Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram . "Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. ... подробнее →

Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле 17.02.2022 15:00 От вражеских снарядов на Донетчине сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка поселок Тарамчук, Степное и Сладкое. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Так, в Марьинке осколки долетали до ... подробнее →