Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-1917.02.2022 17:00
По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщили в ... подробнее →
Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны17.02.2022 16:00
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram . "Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. ... подробнее →
Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле17.02.2022 15:00
От вражеских снарядов на Донетчине сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка поселок Тарамчук, Степное и Сладкое. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Так, в Марьинке осколки долетали до ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля17.02.2022 14:00
В Украине за день подтвердили 33 330 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 4 637 260. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 17 февраля. При этом выздоровел за сутки 27 441 человек (всего ... подробнее →
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области17.02.2022 13:00
Сегодня, 17 февраля, около 10:30 утра российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС. В результате обстрела были повреждены окна ... подробнее →
В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах17.02.2022 12:00
Проезд в общественном транспорте Харцызска, Иловайска и Зугрэса подорожает с 1 марта. "Распоряжение" об этом издала подконтрольная группировке "ДНР" "администрация" Харцызска. "Согласовать повышение ... подробнее →
В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад17.02.2022 11:00
В Станице Луганской от обстрела оккупантов пострадало дошкольное учреждение. Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Пролиска" . "Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого ... подробнее →
Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня17.02.2022 10:00
За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"17.02.2022 09:00
Из Рахова Закарпатской области в Мариуполь отправился "Поезд единения". Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци". "Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины ... подробнее →
Зеленский провел совещание на Донбассе17.02.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности сил обороны к отражению вооруженной агрессии РФ. Об этом ... подробнее →
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