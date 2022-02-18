5 причин сделать бустер18.02.2022 17:00
Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, ... подробнее →
Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию18.02.2022 16:00
Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеобращения. Такое решение он объяснил тем, что в ... подробнее →
"Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины18.02.2022 15:00
АО "Укрзализныця" 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных ... подробнее →
Резников обратился к жителям ОРДЛО18.02.2022 14:00
Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля18.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, 282 человека скончалось. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 17 февраля в ... подробнее →
Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине18.02.2022 12:00
Сегодня около 8 часов утра, несмотря на предоставленные НВФ гарантии безопасности, начался артобстрел в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Все ... подробнее →
Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской18.02.2022 11:00
Группа иностранных журналистов побывала в Станице Луганской, которую 17 февраля обстреляли российские вооруженные формирования. Журналисты смогли увидеть, откуда стреляли по детскому саду. Об этом в ... подробнее →
У Vodafone возникли проблемы на Донбассе18.02.2022 10:00
Абоненты мобильного оператора Vodafone, проживающие в Донецкой и Луганской областях, в ночь на пятницу, 18 февраля, сообщают об отсутствии связи. Свои жалобы они оставляют на странице компании в ... подробнее →
На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки18.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе осуществили 60 нарушений режима тишины, большинство с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Такого количества обстрелов в ООС не ... подробнее →
Зеленский побывал на передовой в районе ООС18.02.2022 08:00
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны. Об этом сообщает Офис президента . "Глава государства ... подробнее →
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской11:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Зеленский побывал на передовой в районе ООС08:00
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Резников обратился к жителям ОРДЛО14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля13:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской11:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Зеленский побывал на передовой в районе ООС08:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- Резников обратился к жителям ОРДЛО
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе