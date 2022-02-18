5 причин сделать бустер 18.02.2022 17:00 Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, ... подробнее →

Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию 18.02.2022 16:00 Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеобращения. Такое решение он объяснил тем, что в ... подробнее →

"Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины 18.02.2022 15:00 АО "Укрзализныця" 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных ... подробнее →