5 причин сделать бустер

18.02.2022 17:00

Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, ... подробнее →

Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию

18.02.2022 16:00

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеобращения. Такое решение он объяснил тем, что в ... подробнее →

"Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины

18.02.2022 15:00

АО "Укрзализныця" 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных ... подробнее →

Резников обратился к жителям ОРДЛО

18.02.2022 14:00

Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

18.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, 282 человека скончалось. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 17 февраля в ... подробнее →

Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине

18.02.2022 12:00

Сегодня около 8 часов утра, несмотря на предоставленные НВФ гарантии безопасности, начался артобстрел в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Все ... подробнее →

Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской

18.02.2022 11:00

Группа иностранных журналистов побывала в Станице Луганской, которую 17 февраля обстреляли российские вооруженные формирования. Журналисты смогли увидеть, откуда стреляли по детскому саду. Об этом в ... подробнее →

У Vodafone возникли проблемы на Донбассе

18.02.2022 10:00

Абоненты мобильного оператора Vodafone, проживающие в Донецкой и Луганской областях, в ночь на пятницу, 18 февраля, сообщают об отсутствии связи. Свои жалобы они оставляют на странице компании в ... подробнее →

На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки

18.02.2022 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе осуществили 60 нарушений режима тишины, большинство с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Такого количества обстрелов в ООС не ... подробнее →

Зеленский побывал на передовой в районе ООС

18.02.2022 08:00

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны. Об этом сообщает Офис президента . "Глава государства ... подробнее →

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