Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса19.02.2022 17:00
В связи с обострением ситуации на востоке Украины правозащитная организация Восток SOS предлагает помощь своих специалистов не зависимо от времени суток и дня недели. Обратиться к ним можно по этим ... подробнее →
В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах19.02.2022 16:00
На территории оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) введен лимит выдачи наличных в банкоматах - не более 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщает так называемый "центральный республиканский ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля19.02.2022 15:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса против почти 35 тысяч днем ранее, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 19 февраля. Также за минувшие сутки: - ... подробнее →
В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции19.02.2022 14:00
Сегодня, 19 февраля, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела со стороны войск РФ, боеприпасами повреждены два трансформатора. Об этом сообщает КП "Вода ... подробнее →
На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады19.02.2022 13:00
В зону проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 февраля, начали прибывать народные депутаты, сообщает спикер Слуги народа Юлия Палийчук. Уже приехали глава фракции Давид Арахамия, глава комитета ... подробнее →
Россия закрыла выезд в ОРДЛО19.02.2022 12:00
Пограничные пункты пропуска в Ростовской области России работают только на въезд, сообщил в субботу, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области, пишет ТАСС . "Все пункты ... подробнее →
Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки19.02.2022 11:00
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных ... подробнее →
В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода19.02.2022 10:00
Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что вследствие обстрела поврежден Южно-Донбасский водопровод, без воды могут остаться города и поселки с обеих сторон линии разграничения. Об этом пишет ... подробнее →
Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет19.02.2022 09:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим "указом" установил запрет на выезд за пределы ОРЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. "Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам ... подробнее →
Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации19.02.2022 08:30
Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации, сообщают местные СМИ. "Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о ... подробнее →
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