Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса 19.02.2022 17:00 В связи с обострением ситуации на востоке Украины правозащитная организация Восток SOS предлагает помощь своих специалистов не зависимо от времени суток и дня недели. Обратиться к ним можно по этим ... подробнее →

В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах 19.02.2022 16:00 На территории оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) введен лимит выдачи наличных в банкоматах - не более 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщает так называемый "центральный республиканский ... подробнее →