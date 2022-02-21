В ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи21.02.2022 18:00
ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. ... подробнее →
Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция21.02.2022 17:00
В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной ... подробнее →
В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП21.02.2022 16:00
Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля21.02.2022 15:00
За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 случая коронавируса. Умерли 127 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве и на Днепропетровщине. ... подробнее →
Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку21.02.2022 14:00
В Луганской области в результате непрекращающихся обстрелов сепаратистов повреждены коммуникации, ряд поселков остались без электричества, газа и водоснабжения. Об этом сообщил глава Луганской ОГА ... подробнее →
РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт21.02.2022 13:00
ФСБ РФ уверяет, что украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области, - цитируют сообщение ведомства российские СМИ. "Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с ... подробнее →
В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)21.02.2022 12:00
В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора. Об этом ... подробнее →
"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта21.02.2022 11:00
Оккупационная "администрация" Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии". ... подробнее →
Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет21.02.2022 10:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. "Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении ... подробнее →
Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий21.02.2022 09:00
На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести. Об этом сообщает в утренней сводке ... подробнее →
Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции21.02.2022 08:00
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. ... подробнее →
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