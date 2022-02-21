Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция 21.02.2022 17:00 В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля 21.02.2022 15:00 За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 случая коронавируса. Умерли 127 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве и на Днепропетровщине. ... подробнее →