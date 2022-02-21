В ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

21.02.2022 18:00

ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. ... подробнее →

Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция

21.02.2022 17:00

В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной ... подробнее →

В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП

21.02.2022 16:00

Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля

21.02.2022 15:00

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 случая коронавируса. Умерли 127 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве и на Днепропетровщине. ... подробнее →

Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку

21.02.2022 14:00

В Луганской области в результате непрекращающихся обстрелов сепаратистов повреждены коммуникации, ряд поселков остались без электричества, газа и водоснабжения. Об этом сообщил глава Луганской ОГА ... подробнее →

РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт

21.02.2022 13:00

ФСБ РФ уверяет, что украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области, - цитируют сообщение ведомства российские СМИ. "Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с ... подробнее →

В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)

21.02.2022 12:00

В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора. Об этом ... подробнее →

"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта

21.02.2022 11:00

Оккупационная "администрация" Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии". ... подробнее →

Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет

21.02.2022 10:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. "Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении ... подробнее →

Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий

21.02.2022 09:00

На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести. Об этом сообщает в утренней сводке ... подробнее →

Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции

21.02.2022 08:00

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. ... подробнее →

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