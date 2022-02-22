Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)

22.02.2022 17:00

Группа Kalush Orchestra представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, который пройдет в Турине, сообщает ТСН . Такое решение было принято сегодня, 22 февраля, на заседании ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2022 16:00

В Украине за сутки 21 февраля зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Умерли 287 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской ... подробнее →

Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"

22.02.2022 15:00

Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW . По его словам, Минэкономики ФРГ ... подробнее →

Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек

22.02.2022 14:00

С 08.00 до 17.00 21.02.2022 функционировал на въезд-выезд ППТК "Еленовка", сообщает "МЧС ДНР". На территорию ОРДО было запущено 13 транспортных средств, 68 человек. На территорию Украины выпущено 26 ... подробнее →

Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"

22.02.2022 13:00

Госдума России на заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Решение было принято единогласно. Госдума также внесла ... подробнее →

В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений

22.02.2022 12:00

Постпред России при ООН Василий Небензя выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на вторник, 22 февраля, заявил, что признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не означает ... подробнее →

В Казахстане прокомментировали "признание" "Л/ДНР" Россией

22.02.2022 11:00

Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации в Украине и исходит из основ международного права и устава ООН. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел ... подробнее →

В "ДНР" объявили "весенний призыв"

22.02.2022 10:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин постановил осуществить призыв на военную службу жителей ОРДО 1995-2004 годов рождения. Соответствующий "указ" опубликован сегодня на официальном сайте ... подробнее →

Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых

22.02.2022 09:00

На Донбассе за минувшие сутки, 21 февраля, вражеские войска 84 раза нарушали режим тишины. Погибли двое военных, еще 12 ранены. Кроме того, шесть военных получили боевые травмы. Об этом в утренней ... подробнее →

РФ признала "независимость" "ЛДНР"

22.02.2022 08:00

Россия признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес их на ратификацию в Госдуму, пишет в ночь на ... подробнее →

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