Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО) 22.02.2022 17:00 Группа Kalush Orchestra представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, который пройдет в Турине, сообщает ТСН . Такое решение было принято сегодня, 22 февраля, на заседании ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля 22.02.2022 16:00 В Украине за сутки 21 февраля зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Умерли 287 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской ... подробнее →

Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" 22.02.2022 15:00 Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW . По его словам, Минэкономики ФРГ ... подробнее →