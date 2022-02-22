Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)22.02.2022 17:00
Группа Kalush Orchestra представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, который пройдет в Турине, сообщает ТСН . Такое решение было принято сегодня, 22 февраля, на заседании ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля22.02.2022 16:00
В Украине за сутки 21 февраля зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Умерли 287 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской ... подробнее →
Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"22.02.2022 15:00
Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW . По его словам, Минэкономики ФРГ ... подробнее →
Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек22.02.2022 14:00
С 08.00 до 17.00 21.02.2022 функционировал на въезд-выезд ППТК "Еленовка", сообщает "МЧС ДНР". На территорию ОРДО было запущено 13 транспортных средств, 68 человек. На территорию Украины выпущено 26 ... подробнее →
Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"22.02.2022 13:00
Госдума России на заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Решение было принято единогласно. Госдума также внесла ... подробнее →
В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений22.02.2022 12:00
Постпред России при ООН Василий Небензя выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на вторник, 22 февраля, заявил, что признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не означает ... подробнее →
В Казахстане прокомментировали "признание" "Л/ДНР" Россией22.02.2022 11:00
Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации в Украине и исходит из основ международного права и устава ООН. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел ... подробнее →
В "ДНР" объявили "весенний призыв"22.02.2022 10:00
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин постановил осуществить призыв на военную службу жителей ОРДО 1995-2004 годов рождения. Соответствующий "указ" опубликован сегодня на официальном сайте ... подробнее →
Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых22.02.2022 09:00
На Донбассе за минувшие сутки, 21 февраля, вражеские войска 84 раза нарушали режим тишины. Погибли двое военных, еще 12 ранены. Кроме того, шесть военных получили боевые травмы. Об этом в утренней ... подробнее →
РФ признала "независимость" "ЛДНР"22.02.2022 08:00
Россия признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес их на ратификацию в Госдуму, пишет в ночь на ... подробнее →
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку14:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля15:00
- YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"14:00
- Данилов объявил о введении ЧП в Украине13:00
- Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО12:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы09:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция
- Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек