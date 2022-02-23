Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?

23.02.2022 18:00

Современная Украина идет по пути урбанизации. Города растут, а села все больше приходят в упадок. Противопоставление городского и сельского становится все более контрастным, а темп жизни – более ... подробнее →

На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

23.02.2022 17:00

Из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными ... подробнее →

На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов

23.02.2022 16:00

Сепаратисты продолжают обстрелы - в Луганской области полностью обесточены восемь населенных пунктов обесточены, еще три - частично, а в Донецкой области полностью без света один поселок и еще один ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

23.02.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировано 25 062 заражения коронавирусом. Умерли 297 человек, это на 10 человек больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых ... подробнее →

YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"

23.02.2022 14:00

Администрация YouTube заблокировала аккаунт "главы" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Это следует из сообщения видеохостинга, передает Корреспондент.net . "Этот аккаунт заблокирован за нарушение ... подробнее →

Данилов объявил о введении ЧП в Украине

23.02.2022 13:00

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 ... подробнее →

Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО

23.02.2022 12:00

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию, а гражданам, которые уже находятся на территории РФ, немедленно выехать из РФ. Об этом сообщает ... подробнее →

В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ

23.02.2022 11:00

Жители Мариуполя провели акцию против агрессии России. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Акция прошла на Театральной площади. Ее участники собрались, чтобы высказать свою позицию о том, что ... подробнее →

Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены

23.02.2022 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вражеских войск зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб, шестеро получили ... подробнее →

Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы

23.02.2022 09:00

Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он сказал в видеообращении к украинской нации во вторник, 22 февраля. Глава государства подчеркнул, что "речь ... подробнее →

Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"

23.02.2022 08:00

РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях". А это области целиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля, после подписания законов ... подробнее →

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